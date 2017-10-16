«Лос-Анджелес» дома переиграл «Айлендерс»

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «королей» отличились Анже Копитар (13-я минута), Джейк Маззин (32) и Дрю Даути (46). За «островитян» голы забили Джош Бейли (29) и Кейси Цизикас (55). Нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин провёл на льду 9 минут 53 секунды, но результативными действиями не отметился.

Видео гола Даути можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.