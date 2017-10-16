Кэссиди: я не оправдываюсь, но «Вегас» выглядел свежее «Бостона»

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (1:3).

«Мы хорошо знаем Малкольма, он хорош в отражении первых бросков. Мы хотели заставить его нервничать, используя вторые шансы, добивания. Не думаю, что мы проделали хорошую работу в этом плане.

«Вегас» был свежее. Я не пытаюсь оправдываться, просто говорю, что видел. Наши ребята выбились из сил, потому что слишком много играли», — приводятся слова Кэссиди на официальном сайте НХЛ.