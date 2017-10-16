Хаусли: игроки «Баффало» вырвали эту победу, горжусь ими

Главный тренер «Баффло Сэйбрз» Фил Хаусли прокомментировал победу в матче с «Анахайм Дакс» (3:1), которая стала для него первой в качестве главного тренера команды НХЛ.

«Первая победа в качестве главного тренера, тем более на выезде — это здорово. Но дело не во мне, а в команде. Мне надо снять шляпу перед ребятами. Они через многое прошли и нашли способ победить в гостях, на арене, где тяжело играть. Знаю, что у соперника много травмированных, но для нас это был третий матч за четыре дня, игроки могли совершенно иначе показать себя. Они вырвали эту победу, не сошли с пути, и я очень ими горжусь», — цитирует Хаусли The Buffalo News.