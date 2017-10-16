Шафигуллин: Ковальчук и Дацюк — легенды, трудно поверить, что встречусь с ними

Нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин, дебютировавший в КХЛ в этом сезоне, рассказал о своих кумирах и поделился ожиданиями от матча со СКА, который состоится 17 октября.

«Овечкин и Ковальчук — легенды, но для меня ещё больший кумир — Евгений Малкин. Он более габаритный и комбинационный нападающий. Другой образец для подражания — Павел Дацюк, ещё один великий центральный.

Все знают, что Илья — беспрекословный лидер СКА последних лет, практически играющий тренер. Ну а Павел — центр номер один СКА, вся коллективная игра суперклуба из Санкт-Петербурга идёт через него. Легенды! Пока трудно поверить, что встречусь с ними на льду. Но сделаю всё возможное, чтобы в «Ледовом» не стушеваться — и помочь родному Нижнекамску".