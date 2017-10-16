«Авангард» объявил о начале сотрудничества с Ночной лигой

Ночная хоккейная лига в Омской области и «Авангард» начали сотрудничество. Хоккеисты-любители, выступающие в омских командах Ночной лиги, получили 20% скидку на домашние матчи своего профессионального клуба. Это событие прокомментировал региональный представитель Ночной лиги в Омской области Евгений Сероух.

«Мы благодарим „Авангард“ за такой замечательный подарок! На данный момент в омской Ночной хоккейной лиге состоят около 200 человек. Со льдом нам помогает министерство спорта. Мы проводим уже третий сезон, в нынешнем году проведём открытие 21 и 22 октября в Исилькуле.



Я точно могу сказать, что в Омске — настоящий хоккейный бум! Это действительно так, взрослые люди заражены игрой не меньше детей, которые только начинают заниматься. Увлечённость просто нереальная! За „Авангард“ болеют и молодые ребята, и взрослые, и семьями ходят на хоккей, это не только развлечение, это и опыт. Хорошо, что у нас есть профессиональный клуб, выступающий в КХЛ, это большая мотивация для занятий хоккеем в любом возрасте», — цитирует Сероуха пресс-служба «Авангарда».