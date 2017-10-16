Чудинов присоединится к «Авангарду» в Москве перед матчем со «Спартаком»

Защитник Максим Чудинов, который ранее перешёл в «Авангард» из СКА, присоединится к команде в Москве перед началом выездной серии. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба. За «Авангард» он будет выступать под 90-м номером.

Команда Андрея Скабелки 16 октября проведёт домашний матч с «Адмиралом», а затем отправится на выезд, который стартует в Москве 19 октября игрой со «Спартаком». После этого «Авангард» сыграет в гостях с «Северсталью» (21.10), «Торпедо» (23.10) и рижским «Динамо» (26.10).