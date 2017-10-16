Контракт нападающего «Автомобилиста» Симакова стал двусторонним

«Автомобилист» расторг односторонний контракт с нападающим Алексеем Симаковым и заключил с ним двустороннее соглашение сроком на один сезон. Кроме того, «Авангард» совершил обмен с новокузнецким «Металлургом». В Омск отправился вратарь Семён Хлебников, а в Новокузнецк – защитники Егор Мажуга и Алексей Яценко.

38-летний Симаков выступает за екатеринбургскую команду с сезона-2012/13, в этом регулярном чемпионате он принял участие в девяти матчах, сделал две голевые передачи и заработал показатель полезности "-5".