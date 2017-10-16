Алексеев и Сигарёв не сыграют за «Сибирь» с «Куньлунем» по спортивным причинам

«Сибирь» и «Куньлунь Ред Стар» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Новосибирске. Начало встречи — в 15:30 мск. Нападающий «Сибири» Степан Санников не сыграет из-за болезни, защитник Константин Алексеев и форвард Андрей Сигарёв — по спортивным причинам, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

«Сибирь»

Салак (Рейзвих);

Наумов – Верещагин, Энеруд – Закриссон – Бергстрём;

Демидов – Ермаков, Энлунд – Шаров – Коньков;

Игнатович – Беляков, Первушин – Основин – Ткаченко;

Воробьёв, Зырянов – Горбунов – Барбашёв.



«Куньлунь»

Хелльберг (Кархунен);

Ярвинен – Кинрейд, Вольски – Брюле – Костицын;

Хлысов – Блэкер, Кейн – Ип – Мюттюнен;

Кулда – Дялога, Поникаровский – Турессон – Чипчура;

Воробей, Джо – Локхарт – Юйэнь.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сибирь» — «Куньлунь».