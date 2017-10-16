Как стало известно «Чемпионату», защитник Роман Граборенко перешёл из «Нефтехимика» в «Куньлунь Ред Стар».

25-летний белорусский хоккеист в этом регулярном чемпионате принял участие в 17 матчах, отметился одной заброшенной шайбой и одной передачей и заработал показатель полезности «-8», проводя на площадке в среднем больше 18 минут. Всего в КХЛ Граборенко провёл 34 матча за«Нефтехимик» и минское «Динамо» и набрал 10 (3+7) очков. С 2012 по 2016 год он выступал в АХЛ за «Олбани Дэвилз», в 176 матчах набрав 62 (21+41) очка.

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