Игроки «Тампы» поучаствовали в тренировочной перестрелке на занятии полиции

Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников, Габриэль Дюмон и Джей Ти Браун посетили тренировку полицейских. Они приняли участие в тренировочной остановке автомобиля для проверки, выезжали на вызовы по поводу домашнего насилия, пьяного и хулиганского поведения в баре.

Игроков пригласил исполняющий обязанности начальника полиции города Брайан Дуган после того, как Браун во время исполнения гимна перед матчем «Тампы» поднял вверх сжатый кулак, выражая протест против жестокости полиции и расовой дискриминации.

Во время инсценировки остановки автомобиля для проверки, в которой участвовали Дюмон и Браун, хоккеисты попали в тренировочную перестрелку.

«Я увидел, через что проходят полицейские. Теперь я лучше их понимаю, это точно. Я обязательно сюда вернусь и получше подготовлюсь», — цитирует Брауна Tampa Bay Times.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» Джей Ти Брауна.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» Джей Ти Брауна.