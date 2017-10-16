Тренер Макдэвида по катанию: Коннор может увеличить свою скорость до 43 км/ч

Тренер по катанию Джо Куинн, который занимается с капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом, считает, что его подопечный может стать ещё быстрее, развивать скорость до 43 километров в час.



«Этим летом его скорость немного увеличилась. Думаю, он может стать ещё быстрее, развивать скорость до 42 или 43 километров в час. Он всё ещё молод, ему только 20 лет, и он будет совершенствоваться. Ему есть куда расти.



У многих ребят руки ничего не делают, когда работают ноги. Если руками он пытается переиграть соперника, то ноги просто скользят, они теряют скорость и должны восстанавливать энергию. Коннору это не требуется, его нервная система и развитые двигательные навыки позволяют одновременно выполнять много задач. Одно дело — быстро кататься, но он делает такие вещи на полной скорости, которым тяжело противостоять», — цитирует Куинна The Hockey News.



Посмотреть видео с рывком Макдэвида можно в «Твиттере».

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