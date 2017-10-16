До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кравчук: «Куньлунь» изменил подход к выездным играм, уделяем внимание тактике

16 октября 2017, понедельник. 18:58 Хоккей

Тренер «Куньлуня» Игорь Кравчук прокомментировал победу над «Сибирью» (3:0).

«Кинэн немного приболел, потерял голос, поэтому не смог прийти на пресс-конференцию. Тяжёлый был матч, равная игра. Мы проиграли четыре игры, «Сибирь» — три. Никто не хотел продолжать эту серию. Игра была до гола. Были равные шансы у обеих команд. Как в большинстве, так и в равных составах. То, что мы забили первыми, решило исход игры.

Когда приходит усталость, многое решается за счёт головы. Поэтому мы сейчас больше внимания уделяем тактике. Составы звеньев, правильное время на льду – всё это важно. Мы изменили подход к выездным играм, к тренировкам и видим, что это даёт результат», — передаёт слова Кравчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» ни разу не забила «Куньлуню», потерпев четвёртое поражение подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Сибирь Игорь Кравчук
Новости. Хоккей
16 октября 2017, понедельник
19:00 Стиллман: мне важно было поднять боевой дух игроков «Адмирала»
18:58 Кравчук: «Куньлунь» изменил подход к выездным играм, уделяем внимание тактике
18:52 П. Зубов: «Сибирь» вышла с миленькими личиками, а в хоккее играют наглые морды
18:49 «Амур» переиграл «Барыс», выиграв четвёртую встречу подряд
18:26 Вольски: победа над «Сибирью» была важнейшей с точки зрения борьбы за плей-офф
18:24 Дубль Михеева помог «Авангарду» взять верх над «Адмиралом»
18:17 Сан-Луи: у нас с Кучеровым много общего, и он понимает, что играет со Стэмкосом
18:00 Андрей Локтионов может перейти в «Локомотив»
17:51 «Сибирь» ни разу не забила «Куньлуню», потерпев четвёртое поражение подряд
17:42 «Монреаль» расторгнет контракт с защитником Марком Штрайтом
17:30 Тренер Макдэвида по катанию: Коннор может увеличить свою скорость до 43 км/ч
17:08 Стэмкос: игра с Кучеровым ближе всего к той химии, которая была у нас с Сан-Луи
16:52 Сейв Метсолы в матче с «Авангардом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
16:33 Игроки «Тампы» поучаствовали в тренировочной перестрелке на занятии полиции
16:05 Защитник Роман Граборенко перешёл из «Нефтехимика» в «Куньлунь»
15:28 Гол Дацюка в матче с «Салаватом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
15:16 Михаил Сергачёв получил чемпионский перстень за победу в Мемориальном кубке
14:50 Алексеев и Сигарёв не сыграют за «Сибирь» с «Куньлунем» по спортивным причинам
14:44 Контракт нападающего «Автомобилиста» Симакова стал двусторонним
14:00 Сколько очков наберёт за сезон в НХЛ Вадим Шипачёв?
13:56 Чудинов присоединится к «Авангарду» в Москве перед матчем со «Спартаком»
13:37 Девять команд дивизиона «40+» сыграют в Ночной лиге в Самарской области
13:27 Кузьмин: если «Салават» будет одной семьёй в матче с «Динамо» — всё получится
13:20 «Югра» подписала контракт с защитником Виклундом до конца сезона
13:00 Представлен логотип «Русской классики»—2018, которая пройдёт в Кургане
12:53 «Авангард» объявил о начале сотрудничества с Ночной лигой
12:45 Быков: Шипачёв был так голоден до результата, что забил в первом же матче в НХЛ
12:39 Болельщицы «Торпедо» выиграли конкурс рисунков на асфальте, проводимый КХЛ
12:24 Запольски, Рафиков, Ткачёв и Шарангович — лучшие игроки недели в КХЛ
11:56 Даугавиньш: проблема латвийского хоккея в отсутствии «инстинкта убийцы»
11:18 Вестерлунд — о возможном возвращении в «Йокерит»: эти двери не закрыты
10:54 Форвард Сундстрём вернётся в состав «Авангарда» в начале декабря
10:45 Шипачёв: обрадовался, что сыграю. Доволен своим голом и победой, позвоню маме
10:31 Петерссон: «Авангарду» надо сыграть с максимальным напором у ворот «Адмирала»
10:10 Шафигуллин: Ковальчук и Дацюк — легенды, трудно поверить, что встречусь с ними
09:51 Уэйт: «Айлендерс» выстрелили себе в ногу, схватив удаления во втором периоде
09:40 Буре: даже выдающийся старт сезона ничего не гарантирует Овечкину
09:22 Тух, М. Суббэн и тренер «Баффало» Хаусли признаны звёздами дня в НХЛ
09:15 Хаусли: игроки «Баффало» вырвали эту победу, горжусь ими
09:14 Карлайл: игроки «Анахайма» сжимали свои клюшки, это признак неуверенности
09:00 Остановит ли «Трактор» ЦСКА и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
08:46 Кэссиди: я не оправдываюсь, но «Вегас» выглядел свежее «Бостона»
08:40 Тух: всегда хотел заявить о себе, стараюсь доказать, что могу играть в НХЛ
08:19 Женская сборная России разгромила команду женской НХЛ «Коннектикут Уэйл»
08:04 «Лос-Анджелес» дома переиграл «Айлендерс»
Все новости RSS
Партнерский контент