Кравчук: «Куньлунь» изменил подход к выездным играм, уделяем внимание тактике

Тренер «Куньлуня» Игорь Кравчук прокомментировал победу над «Сибирью» (3:0).



«Кинэн немного приболел, потерял голос, поэтому не смог прийти на пресс-конференцию. Тяжёлый был матч, равная игра. Мы проиграли четыре игры, «Сибирь» — три. Никто не хотел продолжать эту серию. Игра была до гола. Были равные шансы у обеих команд. Как в большинстве, так и в равных составах. То, что мы забили первыми, решило исход игры.



Когда приходит усталость, многое решается за счёт головы. Поэтому мы сейчас больше внимания уделяем тактике. Составы звеньев, правильное время на льду – всё это важно. Мы изменили подход к выездным играм, к тренировкам и видим, что это даёт результат», — передаёт слова Кравчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» ни разу не забила «Куньлуню», потерпев четвёртое поражение подряд