«Сибирь» ни разу не забила «Куньлуню», потерпев четвёртое поражение подряд

Новосибирская «Сибирь» дома потерпела поражение в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 0:3. Хозяева не могут выиграть на протяжении уже четырёх матчей подряд, пекинский клуб, напротив, сумел прервать свою неудачную серию.
Заброшенными шайбами сумели отметиться Войтек Вольски, Джеффри Кинрейд и Никита Хлыстов. Сухой матч записал на свой счёт голкипер команды из Поднебесной — Магнус Хелльберг.
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