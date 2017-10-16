Скабелка — о переходе Чудинова: он улучшит игру «Авангарда» в большинстве

Главный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка поделился мнением о переходе в стан «ястребов» защитника петербургского СКА Максима Чудинова. Взамен действующий обладатель кубка Гагарина получил права на нападающего Дмитрия Завгороднего. 27-летний Чудинов выступал за питерскую команду с сезона-2012/13 и завоевал со СКА два кубка Гагарина.



«Максим Чудинов – сильный хоккеист, игрок сборной с хорошим броском. С его помощью хотим усилить игру в большинстве», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



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«Авангард» подтвердил переход защитника Чудинова из СКА