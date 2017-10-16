Крикунов: надеялись, что молодые заведут «Автомобилист», но ничего не получилось

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с ХК «Югра», в котором его команда обыграла соперника со счётом 3:2 ОТ.



«После игры с ЦСКА очень много сил отдали, эмоций. Надеялись, молодых поставим, они у нас заведут всех, сыграют. Ничего не получилось, потом пришлось с 15-й минуты третьего периода перейти на три пятёрки. Хорошо, сумели забить гол, сравняли, в овертайме забили, вытащили игру. Тяжёлая игра, тем более у нас травмированных целый лазарет, в запасе никого.



Результат домашней серии? В принципе, доволен: три встречи выиграли, две проиграли. Проиграли таким командам, которые на сегодняшний день посильнее. Ну а так пока всё нормально. Сейчас будет тяжёлый выезд, готовимся.



Дать Коваржу отдохнуть? У нас сейчас такая ситуация… Ему бы пора уже отдохнуть, он все матчи сыграл без паузы. Устинский один период только подменил. Сохатский без игровой практики, не очень его ставить в ворота», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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