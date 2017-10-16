Юханссон: партнёры по ЦСКА рады, что я сумел впервые отыграть на ноль

Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон поделился впечатлениями после выигранного матча с «Трактором» (3:0).



«Мы сыграли хорошо. Да, у «Трактора» было несколько шансов в большинстве, а в остальном ребята не дали им создавать опасные моменты. Мы хорошо сыграли на удержание, после того как сделали счет 3:0. Партнеры меня здорово поддержали: пластались, блокировали броски. Благодарен им, что помогли мне оформить «сухой» матч.



Что сказали партнёры? Они просто рады, что я смог впервые отыграть на ноль. Для любого вратаря первый «сухой» матч в новой команде – особенное событие, а если не пропускаешь на выезде, это придает и тебе, и команде уверенности. Так что ребята пока просто поздравили меня. У нас в команде все отличные парни, и я рад этому», — цитирует голкипера официальный сайт «армейцев».

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