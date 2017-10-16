Хоккейный «Спартак» открыл фирменный бутик

В торговой галерее четвертого этажа торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити» открылся фирменный бутик хоккейного клуба «Спартак», в котором представлена эксклюзивная линейка спортивной одежды, атрибутики и сувениров с символикой бренда и живыми автографами хоккеистов.



Магазин стал первым, расположенным за пределами территории домашней арены клуба. В рамках сотрудничества «Спартак» и «Афимолл Сити» планируют провести на территории ТРЦ серию совместных мероприятий с участием игроков и тренерского состава, ориентированных на аудиторию поклонников хоккея и спорта в целом, а также семьи с детьми. Запланированные инициативы призваны сделать профессиональный хоккей более доступным для широкой аудитории и подрастающего поколения, мечтающего когда-нибудь, возможно, повторить славный спортивный путь Старшинова, Якушева, братьев Майоровых.



Андрей Верёвко, генеральный директор ХК «Спартак»: «Это большое и важное событие в жизни клуба – открытие первого фирменного магазина «Спартак» за пределами ледовой арены и заключение партнерского соглашения с крупнейшим торгово-развлекательным центром «Афимолл Сити», который уже давно является популярным местом притяжения москвичей, находясь в сердце деловой жизни столицы — «Москва-Сити». Уверен, наше сотрудничество – отличная возможность для обеих сторон усилить свои рыночные позиции, поддержать развитие хоккея в России, найти новую аудиторию».

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