Кожевников: Чудинов готов конкурировать с лучшими бомбардирами-защитниками КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход защитника Максима Чудинова из СКА в «Авангард».



«Интересный ход для Омска. В СКА сегодня 11 защитников, с каждым днём растут молодые — например Зуб и Рыков, поэтому Чудинов там, что называется, засиделся. В „Авангарде“ же он способен перезапустить свою карьеру, стать лидером команды, взять хорошее игровое время, в том числе в большинстве. У Омска, на мой взгляд, дефицит именно атакующих защитников. Шведы в этом году пока только адаптируются к новой игровой системе, Медведев, при всём к нему уважении, всё-таки скорее оборонительный защитник. Чудинов же с его отличным броском и нереализованными амбициями — это усиление.

Кстати, вы загляните в таблицу лучших защитников — бомбардиров чемпионата. Херсли, Кронвалль, Гилрой, Ларсен — в четвёрке лучших россиян нет. Считаю, что по своему потенциалу именно Чудинов готов с этими иностранцами конкурировать", — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.