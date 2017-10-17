«Металлург» Мг обменял защитника Янчевского в «Амур» на денежную компенсацию

Хоккейные клубы «Амур» и «Металлург» произвели обмен, в результате которого молодой защитник Марк Янчевский продолжит карьеру в Хабаровске. Магнитогорский клуб получил денежную компенсацию.

19-летний габаритный защитник (рост – 199 см, вес – 90 кг) является воспитанником магнитогорского хоккея. На протяжении всей карьеры выступал за команды системы «Металлурга». В нынешнем сезоне провёл 10 игр в МХЛ за команду «Стальные Лисы», отметившись пятью голевыми передачами при показателе полезности «+7», а также пять матчей в ВХЛ за «Зауралье», набрав 3 очка (2+1) при показателе полезности «+6». Всего за карьеру в МХЛ на его счету 119 матчей и 38 очков (8+30) при показателе полезности «+30». В составе главной команды «Металлурга» выступал в предсезонных турнирах.

Новичок присоединится к команде в Ханты-Мансийске, где «Амуру» 18 октября предстоит сыграть с «Югрой».