Хорватский форвард Рендулич с опытом игры в НХЛ заменит Манкинена в «Витязе»

«Витязь» расстался с нападающим Ессе Манкиненом, сообщает Iltalehti. На освободившуюся легионерскую вакансию подольский клуб возьмёт хорватского форварда Борну Рендулича.

26-летний Манкинен в текущем сезоне принял участие в 16 матчах и отметился 6 (2+4) баллами за результативность при показателе полезности «-2». 25-летний Рендулич в сезоне-2016/17 играл в системе «Ванкувер Кэнакс», провёл один матч в НХЛ. В 69 играх за «Ютику» в АХЛ он набрал 23 (12+11) очка. Всего в НХЛ он набрал 2 (1+1) очка в 15 играх. Сезон-2017/18 Рендулич начинал в финском клубе «Пеликанс», в 14 играх он забил пять голов и сделал три передачи.