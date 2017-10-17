Данил Мамаев – о «проигрываем 0:2, всё нормально»: а что я сказал не так?

Защитник «Трактора» Данил Мамаев поделился мнением о результатах команды в домашней серии. Челябинцы выиграли матчи с «Витязем» и «Слованом», но проиграли «Йокериту» и ЦСКА.

«В этой домашней серии у нас пока две победы и два поражения. Мы старались показать хороший хоккей и добились результата в матчах с «Витязем» и «Слованом», имели шансы сыграть более удачно с «Йокеритом» и провели очень сложный матч с ЦСКА. До этого матча с ЦСКА у нас было шесть побед в восьми матчах. Мы вплотную приблизились к зоне плей-офф, но впереди ещё много работы», — цитирует Мамаева «Первый областной».

Также хоккеист прокомментировал свои слова во время интервью в перерыве матча с ЦСКА. Мамаев сказал: «Ну и что, что проигрываем, всё нормально. Сейчас, может, отыграемся».

«Наша задача — в любой ситуации не опускать рук. Фанатский сектор написал нам крупными буквами слова Гимаева: «Идите и бейтесь!» Что мы и стараемся делать всегда. А в том интервью что было сказано не так? Что нам нужно сдаться при 0:2?! Или что мы опускаем руки?! На этот раз выиграть не удалось. ЦСКА был сильнее. Но никто в команде не отчаивается. Мы работаем дальше, ещё серьёзнее готовимся к матчу с «Куньлунем», — отметил Мамаев.

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Видео интервью Мамаева в перерыве матча с ЦСКА можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.