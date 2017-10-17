Защитник «Авангарда» Егор Мартынов дисквалифицирован на одну встречу

Спортивно-дисциплинарный комитет в связи с обращением комиссии по оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Авангард» — «Адмирал».
На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Авангарда» Егора Мартынова наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой), а также дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Также подвергнут штрафу защитник «Адмирала» Шон Моррисон за удар клюшкой.
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