Нэш: на «Рейнджерс» возлагались надежды, а мы угодили в яму, и это для нас шок

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш поделился мнением о неудачном для своей команды старте сезона. «Рейнджеры» проиграли пять из шести стартовых матчей.



«Обычно, пройдя через такое, становишься сильнее. На нас возлагались большие надежды, особенно при таком календаре. Мы хотели хорошо стартовать. Но угодили в яму, и для нас это шок. Мы понимаем всю остроту нашего положения. Нам надо исправлять ситуацию.



Шайба у нас, а защитнику некому отдать пас. Пару лет назад, когда у нас всё получалось, наши защитники шли вперёд, забрасывали шайбу, и мы боролись за неё. Такова наша тактика. Мы должны выполнять задание на игру», — цитирует форварда официальный сайт лиги.

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