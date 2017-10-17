Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Нэш: на «Рейнджерс» возлагались надежды, а мы угодили в яму, и это для нас шок

17 октября 2017, вторник. 17:44 Хоккей

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш поделился мнением о неудачном для своей команды старте сезона. «Рейнджеры» проиграли пять из шести стартовых матчей.

«Обычно, пройдя через такое, становишься сильнее. На нас возлагались большие надежды, особенно при таком календаре. Мы хотели хорошо стартовать. Но угодили в яму, и для нас это шок. Мы понимаем всю остроту нашего положения. Нам надо исправлять ситуацию.

Шайба у нас, а защитнику некому отдать пас. Пару лет назад, когда у нас всё получалось, наши защитники шли вперёд, забрасывали шайбу, и мы боролись за неё. Такова наша тактика. Мы должны выполнять задание на игру», — цитирует форварда официальный сайт лиги.

«Хичкок, как в КХЛ, пошёл по второму кругу». Каспарайтис – о неделе в НХЛ
Почему у Радулова нет голов, с кем можно сравнить Задорова и что нужно было сделать с Кросби за удар вратаря.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс
Новости. Хоккей
17 октября 2017, вторник
18:45 Ховард: Кучеров всегда забивает в решающие моменты, с этим надо что-то делать
18:08 Дмитрий Ерыкалов отвечает на вопросы читателей во «ВКонтакте»
17:44 Нэш: на «Рейнджерс» возлагались надежды, а мы угодили в яму, и это для нас шок
17:16 Защитник «Авангарда» Егор Мартынов дисквалифицирован на одну встречу
16:54 Гилл: хоккей теперь — не контактный спорт, в моё время можно было держать руками
16:35 В Ижевске стартовал седьмой сезон Ночной хоккейной лиги
16:08 Ландер: грустно, что игроки из НХЛ не приедут на ОИ, но это большой шанс
15:40 «Нефтехимик» подтвердил обмен Граборенко в «Куньлунь»
15:28 Болельщики «Ферьестада» оскорбили память погибшего вратаря «Локомотива» Лива
15:18 Кожевников: какой смысл снимать Зубова после четырёх поражений «Сибири»?
14:50 Генменеджер «Миннесоты»: жалко Паризе, не хочу распространять слухи
14:43 Дуайер: power play – объект ежедневного внимания «Динамо», голы даются непросто
14:12 В. Ткачёв: звание лучшего форварда недели — для меня бессмысленная информация
14:00 Данил Мамаев – о «проигрываем 0:2, всё нормально»: а что я сказал не так?
13:49 Хорватский форвард Рендулич с опытом игры в НХЛ заменит Манкинена в «Витязе»
13:28 Буше: Кросби и Макдэвид – лучшие форварды, но Карлссон — лучший игрок мира
13:15 Каспарайтис: Торторелла – не фанат красивой игры, может поддавливать Панарина
13:10 Форвард «Авангарда» Фищенко перешёл в «Адмирал», защитник Осипов — в «Спартак»
13:02 Тух: Шипачёв — особенный хоккеист и умный парень, всегда знает, где надо быть
12:56 «Динамо» М запустило продажу мини-абонементов со скидкой на домашнюю серию
12:30 Каспарайтис: если Задорова сравнивают со мной, то логика в этом просматривается
12:23 Витолиньш: побольше Шипачёву голов за «Вегас», чтобы забивал, как в КХЛ
12:17 Лучшие команды низшей лиги США будут сами выбирать соперника в плей-офф
12:16 Лукоянов: матч с «Йокеритом» — это как ещё одна игра со СКА
12:10 Витолиньш: не хватало таких матчей, как с «Ак Барсом», легко давался результат
11:45 Экс-наставник «Амура» Фахрутдинов стал новым главным тренером ХК «Рязань»
11:32 НХЛ может отменить Матч всех звёзд ради мероприятий в Европе
11:18 Кучеров: моя философия — сначала стреляй, а там разберёмся
11:00 Дмитрий Ерыкалов начиная с 18:00 мск ответит на вопросы читателей во «ВКонтакте»
10:52 «Металлург» Мг обменял защитника Янчевского в «Амур» на денежную компенсацию
10:41 Брюквин: могу попытаться забить, как Гранлунд, но если не получится, смеху будет
10:22 Кожевников: Чудинов готов конкурировать с лучшими бомбардирами-защитниками КХЛ
10:02 Кто забьёт больше в нынешнем сезоне НХЛ — Кучеров или Овечкин?
10:00 Гол с разворота Овечкина, силовой Радулова и другие моменты недели НХЛ в слоу-мо
09:20 Купер: мне нравится голод Кучерова на голы, он ведёт «Тампу» за собой
09:00 Прервётся ли серия «Йокерита» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ?
08:48 Пётр Счастливый стал третьим российским игроком румынского клуба «Чиксереда»
08:38 Стэмкос: Кучеров — особенный игрок с особенным броском. У меня такого нет
08:16 Кучеров: не думаю о сериях, просто хочу помогать «Тампе»
08:14 Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Василевский — второй
08:05 «Детройт» — «Тампа»: Василевский совершил красивый двойной сейв в растяжке
07:00 Топ-10 лучших голов недели в НХЛ, забитых российскими хоккеистами
07:00 А. Свечников — первый из россиян, забросивший 10 шайб в нынешнем сезоне CHL
05:21 «Тампа» в гостях обыграла «Детройт», Кучеров забросил две шайбы
03:23 Кучеров стал 4-м игроком НХЛ за 30 лет, отличившимся в шести стартовых матчах
Все новости RSS
Партнерский контент