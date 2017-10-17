Воспитанник «Динамо» Кузьмин забил свой первый гол в КХЛ в ворота родного клуба

В матче московского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий «зелёного» клуба Глеб Кузьмин. 20-летний нападающий отличился во втором периоде, забитый гол стал для него первым в Континентальной хоккейной лиге. Кузьмин — воспитанник спортивной школы московского «Динамо».



В игре продолжается второй период, счёт 1:1.

Посмотреть видео гола Кузьмина можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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