В. Воробьёв: хотя бы одно очко мы сегодня заслужили, но у «Динамо» есть будущее

Главный тренер московского “Динамо” Владимир Воробьёв подвёл итоги матча с “Салаватом Юлаевым”, в котором его подопечные проиграли со счётом 2:3.



“Конечно, мы расстроены. Хотя бы одно очко сегодня мы заслужили. Здорово сыграл вратарь соперника. Опять недотерпели. Обидно проигрывать на последней минуте матча. Доволен, как сражались молодые ребята — Злобин, Зайцев, Марковин, Волков. У “Динамо” есть будущее ”, — передаёт слова Воробьёва корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.



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«Динамо» Мск уступило «Салавату», пропустив решающий гол за минуту до конца игры