Скудра: «Торпедо» начало встречу очень робко, было много слабых игроков

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги после поражения от минского «Динамо» со счётом 1:5.



«Мы начали очень робко сегодня, у нас было очень много слабых игроков. Понятно, пятый матч через день, с переездами. Но все равно я ожидал от команды большего, большей уверенности. При счете 1:2 во втором периоде могли „зацепиться“ за игру. Но если мы не забиваем в пустые ворота пару раз за период, то, конечно, тяжело. Пропустили третий гол, и он нас, конечно, подломил. В третьем периоде старались играть до конца, но, опять же, это был такой вечер, что мы были недостаточно хороши. И надо отдать должное „Динамо“ — очень хорошо двигались, играли с большим азартом», — цитирует Скудру официальный сайт клуба.

Минское «Динамо» одержало победу над «Торпедо», у Хаудена — дубль