Евгений Малкин набрал 50-е очко за карьеру в играх с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». Таким образом, россиянин набрал своё 50-е очко за карьеру в играх с «Рейнджерс». Всего на счету Малкина 50 (24+26) очков в 51 игре с ньюйоркцами.

Больше очков, чем у Малкина среди российских игроков в играх с «Рейнджерс» только у Сергея Гончара – 59 баллов (13+46) в 82 матчах.

В текущем сезоне Малкин провёл шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) очка.