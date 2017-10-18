«Торонто» всухую обыграл «Вашингтон», Андерсен совершил 31 сейв

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. На 46-й минуте Коннор Браун вывел «Мэйпл Лифс» вперёд, а точку в матче за 22 секунды до сирены поставил Назем Кадри.

Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 31 бросок по своим воротам, оформив шат-аут. Защитник Никита Зайцев провёл на льду 26 минут 5 секунд. Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отыграли 20 минут 44 секунды и 23 минуты 59 секунд соответственно, защитник Дмитрий Орлов — 22 минут 51 секунду.

Эта победа стала для «Торонто» пятой в шести матчах на старте сезона.