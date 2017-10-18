Гол Радулова помог «Далласу» одолеть «Аризону», «Нэшвилл» обыграл «Колорадо»

«Даллас Старз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Радек Факса (6-я минута), Дэн Хэмьюс (31) и Александр Радулов (60). За «Аризону» шайбу забросил Джейсон Демерс (35). Эта победа стала для «Далласа» третьей в сезоне при трёх поражениях. «Аризона» до сих пор не побеждала в новом сезоне, потерпев шесть поражений на старте.

В ещё одном матче «Нэшвилл Предаторз» уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» — 4:1. В составе победителей голы забили Виктор Арвидссон (28-я минута), Роман Йози (34), Колтон Сиссонс (40) и Остин Уотсон (45). У проигравших отличился Натан Маккиннон (25).

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин отметился двумя результативными передачами. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 30 из 34 бросков по своим воротам. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров и форвард Наиль Якупов результативными действиями не отметились.