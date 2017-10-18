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Гол Радулова помог «Далласу» одолеть «Аризону», «Нэшвилл» обыграл «Колорадо»

18 октября 2017, среда. 06:12 Хоккей

«Даллас Старз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Радек Факса (6-я минута), Дэн Хэмьюс (31) и Александр Радулов (60). За «Аризону» шайбу забросил Джейсон Демерс (35). Эта победа стала для «Далласа» третьей в сезоне при трёх поражениях. «Аризона» до сих пор не побеждала в новом сезоне, потерпев шесть поражений на старте.

В ещё одном матче «Нэшвилл Предаторз» уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» — 4:1. В составе победителей голы забили Виктор Арвидссон (28-я минута), Роман Йози (34), Колтон Сиссонс (40) и Остин Уотсон (45). У проигравших отличился Натан Маккиннон (25).

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин отметился двумя результативными передачами. Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 30 из 34 бросков по своим воротам. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров и форвард Наиль Якупов результативными действиями не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
3 : 1 1:0, 1:1, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Факса (Янмарк) – 05:17 (5x5), 2:0 – Хэмьюс (Питлик, Факса) – 30:48 (5x5), 2:1 – Демерс (Доми, Дюклер) – 34:40 (5x5), 3:1 – А. Радулов (Сегин, Хэмьюс) – 59:08 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
4 : 1 0:0, 3:1, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Маккиннон (Бэрри, Рантанен) – 24:09 (5x4), 1:1 – Арвидссон (Форсберг, Емелин) – 27:07 (5x5), 2:1 – Йози (Арвидссон, Форсберг) – 33:30 (5x4), 3:1 – Сиссонс (Смит, Йози) – 39:15 (4x4), 4:1 – Уотсон (Емелин) – 44:08 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Даллас Старз Колорадо Эвеланш Нэшвилл Предаторз Александр Радулов Алексей Емелин Семён Варламов
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