«Оттава» — «Ванкувер»: Дорсетт подрался с Боровецки после хита на Бурмистрове

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров пропустил силовой приём в матче с «Оттавой Сенаторз», после чего за него вступился партнёр по команде.

Во втором периоде при счёте 1:0 в пользу «Ванкувера» Бурмистров получил шайбу и выходил из своей зоны, когда в него влетел защитник «Оттавы» Марк Боровецки. Тут же за россиянина вступился Дерек Дорсетт, подравшись с Боровецки. Россиянин не пострадал и в итоге отметился в матче голом и результативной передачей.

Видео силового приёма и драки можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.