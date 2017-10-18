Болельщики «Оттавы» спели гимн Канады а капелла после поломки микрофона у певицы

Болельщики «Оттавы Сенаторз» спели гимн Канады а капелла после сбоя в системе оповещения на арене. Это произошло перед матчем регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс».

Система отключилась из-за сработавшей пожарной сигнализации перед раскаткой команд, клуб вывел на видеокуб просьбу к болельщикам спеть гимн хором. Микрофон исполнительницы гимна Стеф Ла Рошель заработал вскоре после начала пения, однако болельщики продолжили исполнение гимна хором.

Встреча завершилась победой «Ванкувера» со счётом 3:0.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.