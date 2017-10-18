Стиллман: «Адмирал» до последнего пытался сделать счёт равным, но не хватило

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Фредерик Стиллман подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:4).

Е. Корешков: «Барыс» во втором периоде переломил ход игры с «Адмиралом»

«В первом периоде и середине второго мы командой довольны, счёт был 1:1. Дважды у нас был шанс реализовать большинство, чтобы выйти вперёд, но мы их не использовали, не забили, а соперник забил. Тем не менее команда показала хороший характер в третьей двадцатиминутке, свела отставание в счёте к минимуму, до последнего пыталась сделать счёт равным, но немного не хватило. Мне остаётся поздравить «Барыс» с победой.



Как скоро вернётся в состав Вадим Краснослободцев? Не могу сказать точно, нужно поговорить об этом с доктором. Но думаю, что он близок к возвращению на лёд», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Видео доступно также на официальном канале «Барыса» в YouTube.