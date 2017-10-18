Гатиятулин: игроки «Трактора» нашли в себе силы, переломили игру с «Куньлунем»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от победы над «Куньлунем» (3:2 ШБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Непростой матч. Очень рады победе. Слова благодарности команде. Тяжёлый график. По игре в целом, первый период провели не так, как хотели. Начали робко, проиграли свой пятак. Тем не менее нашли в себе силы, переломили игру. Был равный матч, и в серии буллитов, как говорят, родные стены помогли. Спасибо болельщикам за поддержку.

С ребятами договариваемся, чтобы играли как можно больше в атаке. Цеплялись за шайбу, потому что допускаем ошибки в своей зоне и очень много сил тратим. Где-то получается, цепляемся. Не то чтобы мы только в концовках играли, весь матч старались играть активно.



Как оценю выход Кравцова? Виталя рвался в бой. Вчера дали шанс сыграть в «Челмете». Он хорошо сыграл, сегодня в составе, молодец. Как и вся команда, проявил характер. Важно было набрать очки», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

«Трактор» одолел «Куньлунь» по буллитам, выиграв 7-й матч из последних 10

Также видео доступно на официальном канале «Трактора» в YouTube.