Скороходов: наконец-то «Лада» начала забивать больше одной-двух шайб за игру

Нападающий «Лады» Игорь Скороходов прокомментировал победу в матче со «Слованом» (5:1).



«На подготовке к матчам сказывается провальное начало сезона, много очков потеряли из-за своих ошибок. Пытаемся исправлять ситуацию, наконец-то начали забивать больше одной-двух шайб, вратарь здорово помогает. Стали больше бросать и главное — точнее, отсюда и результат. Вратарь у соперника праворукий, перед игрой этот момент отметили, но в игре приходится очень быстро думать, бросок зависит от того, какая передача, как шайба ложится на клюшку, поэтому не всегда есть возможность отправить шайбу именно туда, куда хочешь.

На «предсезонке» удачно играли в звене с Зерновым и Белоусовым, во время сезона было несколько игр, последние две игры также вернулись к такому сочетанию, сегодня забросили две шайбы. С ребятами приятно играть, но из-за большого количества травм тренеру приходится проводить ротацию звеньев, а так как мы долгое время действовали в разных сочетаниях, то вынуждены каждый раз снова привыкать друг к другу, больше разговаривать, чтобы лучше действовать на льду.

В каждом матче наша задача — сыграть от обороны. Стараемся не терять шайбу, в средней зоне играть проще, больше бросать в зоне атаки. Нельзя сказать, что мы были сильно свежее соперника. Мы также играем, ездим на выездные матчи. Исключая Дальний Восток, в остальном не считаю, что переезды как-то сильно сказываются на игре, все в равных условиях.

В ходе матча, ведя в счёте, начинаем перестраховываться от большого желания победить, где-то усложняем свою игру, вместо того чтобы действовать проще», — передаёт слова Скороходова корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.