«Спартак» — «Авангард»: Чудинов дебютирует, Осипов сыграет с бывшей командой

Новичок «Авангарда» Максим Чудинов впервые катался с омской командой. Омичам 19 октября предстоит выездной матч со «Спартаком». Чудинов присоединился к омской команде в ходе выезда. Планируется, что он дебютирует за «ястребов» в матче с красно-белыми.

Хоккеиста обменяли в омскую команду из СКА. 27-летний Чудинов выступал за питерских «армейцев» с сезона-2012/13 и завоевал со СКА два кубка Гагарина. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 14 матчах и сделал две голевые передачи при показателе полезности «+4» и 56 минутах штрафа. Всего в КХЛ на его счету 173 (52+121) балла за результативность в 507 встречах.

В матче со «Спартаком» на лёд в составе московской команды должен выйти защитник и Александр Осипов, обменянный из «Авангарда» как раз после приобретения омичами Чудинова.

Также информация доступна в официальном «твиттере» «Авангарда».