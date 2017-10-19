Н. Нестеров: долго шёл к первому голу в КХЛ, партнёры всё сделали

Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился эмоциями от разгромной победы над «Магниткой» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В этом матче хоккеист забросил свою первую шайбу на уровне Континентальной хоккейной лиги.

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«Рад забросить первую шайбу в КХЛ. Долго шёл к этому. Партнёры всё сделали: ребята хорошо сыграли, отобрали шайбу, Сергей Шумаков хорошо отдал. Следующие шайбы легче пойдут. Да я не думаю об этом. Надо просто играть, стараться выиграть. Если получится – хорошо, не получится – будем работать.



Признание лучшим игроком матча? Я думаю, что не стоит меня выделять. Вся команда играла хорошо. Да, соперник сильный, но мы победили. Никакой эйфории нет, готовимся дальше, впереди тяжёлые игры», — цитирует Нестерова официальный сайт ЦСКА.