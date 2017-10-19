Умарк — о новом контракте с «Салаватом»: трудно сказать «нет» большим деньгам

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал тот факт, что руководство команды хочет подписать с ним новый контракт.



«Руководство общается с моим агентом. На самом деле я понятия не имею, что произойдёт. Я могу остаться в России, есть вариант с „Лулео“ в Швеции, Швейцария, а также Северная Америка.



Будем решать этот вопрос вместе с семьёй. Конечно, трудно сказать «нет», когда тебе предлагают большие деньги. Сейчас я стараюсь не думать об этом.



Я в Уфе уже третий год, и мне нравится здесь всё больше и больше. Это хоккейный город, в котором живут преданные болельщики», — цитирует Умарка Hockeynews.se.



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