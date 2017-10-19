«Локомотив» уступил «Нефтехимику» в Ярославле, прервав свою победную серию

Ярославский «Локомотив» на домашнем льду потерпел поражение во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком», встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова прервали свою удачную серию из трёх выигранных матчей.



Единственный гол в составе «железнодорожников» записал на свой счёт Павел Коледов. В составе нижнекамской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Павел Здунов и Александр Авцин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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