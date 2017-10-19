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«Локомотив» уступил «Нефтехимику» в Ярославле, прервав свою победную серию

19 октября 2017, четверг. 21:07 Хоккей

Ярославский «Локомотив» на домашнем льду потерпел поражение во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком», встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Дмитрия Квартальнова прервали свою удачную серию из трёх выигранных матчей.

Единственный гол в составе «железнодорожников» записал на свой счёт Павел Коледов. В составе нижнекамской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Павел Здунов и Александр Авцин.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 2 1:1, 0:0, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Здунов (Галимов, Сергеев) – 00:30 (5x5), 1:1 – Коледов (Лугин, Мосалёв) – 07:23 (5x5), 1:2 – Авцин (Нестрашил) – 54:48 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Нефтехимик
Новости. Хоккей
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