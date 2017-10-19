Итоги игрового дня ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре матча.



«Ермак» на домашнем льду в овертайме оказался сильнее китайского клуба «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.

Новокузнецкий «Металлург» дома одержал победу над клубом «Цен Тоу», игра закончилась со счётом 3:1.

«Челмет» на домашней арене взял верх над казанским «Барсом», матч завершился со счётом 3:2.

В Нижнем Тагиле местный «Спутник» обыграл самарский ЦСК ВВС, встреча закончилась со счётом 3:2 ОТ.