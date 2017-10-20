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«Айлендерс» выиграли дерби у «Рейнджерс», «Нью-Джерси» вырвал победу у «Оттавы»

20 октября 2017, пятница. 05:32 Хоккей

«Нью-Йорк Айлендерс» вырвал победу у «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу «островитян».

В основное время матча в составе «Айлендерс» отличились Андерс Ли (3-я минута), Брок Нельсон (7) и Мэтью Барзал (22). За «Рейнджерс» голы забили Давид Деарне (6), Матс Цуккарелло (44) и Кевин Хейз (55). В серии буллитов победный бросок исполнил Джон Таварес. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 10 минут.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3 : 4 1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Ли (Пулок, Эберле) – 02:40 (5x4), 1:1 – Деарне (Шаттенкирк, Стаал) – 05:02 (5x5), 1:2 – Нельсон (Лэдд) – 06:06 (5x5), 1:3 – Барзал (де Хаан, Бейли) – 21:15 (5x5), 2:3 – Цуккарелло (Смит) – 43:29 (5x5), 3:3 – Хейз (Фаст, Макдона) – 54:06 (5x5), 3:4 – Таварес – 65:00 ( ПБ)

В ещё одном матче «Оттава Сенаторз» в овертайме уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:5. В основное время за «Оттаву» отличились Кайл Туррис (3-я минута), Дерек Брассар (26), Александр Барроуз (28) и Том Пайят (36). У «Нью-Джерси» два гола забил Нико Хишир (3, 5), по одному — Кайл Палмьери (45) и Маркус Юханссон (56). Победный гол в овертайме на счету Джона Мура (62).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
4 : 5 1:2, 3:0, 0:2, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Хишир (Стэффорд, Холл) – 02:30 (5x5), 1:1 – Туррис (Карлссон, Смит) – 02:57 (5x4), 1:2 – Хишир (Холл, Мур) – 04:21 (5x5), 2:2 – Брассар (Райан, Карлссон) – 25:07 (5x5), 3:2 – Барроуз (Карлссон, Хоффман) – 27:15 (5x4), 4:2 – Пайят (Пажо) – 35:49 (5x5), 4:3 – Палмьери (Холл) – 44:03, 4:4 – Юханссон (Палмьери) – 55:05 (5x5), 4:5 – Мур (Холл, Хишир) – 61:20 (3x3)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Оттава Сенаторз Павел Бучневич
Новости. Хоккей
20 октября 2017, пятница
05:32 «Айлендерс» выиграли дерби у «Рейнджерс», «Нью-Джерси» вырвал победу у «Оттавы»
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