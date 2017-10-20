«Айлендерс» выиграли дерби у «Рейнджерс», «Нью-Джерси» вырвал победу у «Оттавы»

«Нью-Йорк Айлендерс» вырвал победу у «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу «островитян».

В основное время матча в составе «Айлендерс» отличились Андерс Ли (3-я минута), Брок Нельсон (7) и Мэтью Барзал (22). За «Рейнджерс» голы забили Давид Деарне (6), Матс Цуккарелло (44) и Кевин Хейз (55). В серии буллитов победный бросок исполнил Джон Таварес. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 10 минут.

В ещё одном матче «Оттава Сенаторз» в овертайме уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:5. В основное время за «Оттаву» отличились Кайл Туррис (3-я минута), Дерек Брассар (26), Александр Барроуз (28) и Том Пайят (36). У «Нью-Джерси» два гола забил Нико Хишир (3, 5), по одному — Кайл Палмьери (45) и Маркус Юханссон (56). Победный гол в овертайме на счету Джона Мура (62).