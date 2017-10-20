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«Эдмонтон» в ОТ вырвал победу у «Чикаго», прервав серию из четырёх поражений

20 октября 2017, пятница. 06:19 Хоккей

«Эдмонтон Ойлерз» одержал непростую победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 8-й минуте нападающий «Чикаго» Патрик Кейн вывел свою команду вперёд. На 18-й минуте форвард «Эдмонтона» Патрик Марун счёт сравнял. Победу «Ойлерз» принёс точный бросок Марка Летестю за 16 секунд до конца овертайма. Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 12 минут 14 секунд. Форвард «Чикаго» Артём Анисимов отыграл 12 минут 7 секунд.

Благодаря этой победе «Эдмонтон» прервал серию из четырёх поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1 : 2 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Кейн (Рутта, Кит) – 07:33 (5x5), 1:1 – Марун (Макдэвид, Ямамото) – 17:18 (5x5), 1:2 – Летестю (Клефбом, Макдэвид) – 64:44 (4x3)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Чикаго Блэкхоукс Эдмонтон Ойлерз Антон Слепышев Артём Анисимов
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