«Эдмонтон» в ОТ вырвал победу у «Чикаго», прервав серию из четырёх поражений

«Эдмонтон Ойлерз» одержал непростую победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 8-й минуте нападающий «Чикаго» Патрик Кейн вывел свою команду вперёд. На 18-й минуте форвард «Эдмонтона» Патрик Марун счёт сравнял. Победу «Ойлерз» принёс точный бросок Марка Летестю за 16 секунд до конца овертайма. Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 12 минут 14 секунд. Форвард «Чикаго» Артём Анисимов отыграл 12 минут 7 секунд.

Благодаря этой победе «Эдмонтон» прервал серию из четырёх поражений.