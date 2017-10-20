Дергачёв: Епанчинцев нашёл нужные слова, втройне приятно вырвать победу

Нападающий «Спартака» Александр Дергачёв прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2).



«У «Спартака» была не очень удачная серия из поражений, и втройне приятно вырывать победу в таком матче, решать исход в конце игры. Такие матчи прибавляют нам уверенности, надеюсь, дальше будет только лучше. Что происходит в раздевалке – остаётся в раздевалке, но Епанчинцев нашёл нужные слова, и это дало свои плоды. С Чудиновым успел пообщаться, персонально за его игрой не следил, наверное, хорошо сыграл, могу пожелать ему удачи», — сказал Дергачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

«Спартак» победил «Авангард» благодаря шайбе Стоа за 20 секунд до конца встречи