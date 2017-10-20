Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 43 сейва Василевского, дубль Сергачёва

В ночь с 19 на 20 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно девять матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Вратарь Андрей Василевский оформил «сухарь», отразив 43 броска в матче с «Коламбус Блю Джекетс», защитник Михаил Сергачёв забросил свои первые две шайбы в НХЛ, Никита Кучеров сделал две передачи, а защитник Никита Задоров совершил шесть силовых приёмов.

События дня НХЛ. Сергачёв забивает вместо Кучерова А Василевский отразил 40 бросков.

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Вратарь Клуб Сейвы % отражённых бросков Василевский «Тампа» 43 из 43 100 Бобровский «Коламбус» 19 из 21 90,5 Худобин «Бостон» 26 из 29 89,7