Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 43 сейва Василевского, дубль Сергачёва

В ночь с 19 на 20 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно девять матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Вратарь Андрей Василевский оформил «сухарь», отразив 43 броска в матче с «Коламбус Блю Джекетс», защитник Михаил Сергачёв забросил свои первые две шайбы в НХЛ, Никита Кучеров сделал две передачи, а защитник Никита Задоров совершил шесть силовых приёмов.
События дня НХЛ. Сергачёв забивает вместо Кучерова
А Василевский отразил 40 бросков.
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|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% отражённых бросков
|Василевский
|«Тампа»
|43 из 43
|100
|Бобровский
|«Коламбус»
|19 из 21
|90,5
|Худобин
|«Бостон»
|26 из 29
|89,7
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+2
|0
|1
|+2
|18.33
|-
|0
|1
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|+1
|17.48
|8 из 13
|0
|2
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0
|0
|6
|-1
|24.30
|-
|0
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|4
|+2
|19.25
|-
|0
|0
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|0
|0
|0
|8.11
|-
|1
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0
|0
|0
|+3
|16.47
|-
|1
|1
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0
|0
|3
|-1
|9.59
|2 из 4
|0
|0
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0
|2
|0
|-1
|14.14
|2 из 4
|1
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|1
|+1
|12.07
|3 из 7
|0
|0
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|0
|0
|1
|-1
|12.14
|-
|2
|1
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|2+0
|0
|3
|+2
|12.49
|-
|1
|0
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|1
|0
|20.25
|-
|2
|2
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0
|0
|1
|-1
|19.34
|-
|2
|0
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|0
|-1
|15.34
|-
|6
|0