Форвард «Авангарда» Валентин Пьянов выбыл до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов выбыл до конца сезона. Ранее сообщалось, что он не поехал на выезд омской команды, получив небольшое повреждение. Как показало обследование в Германии, травма, полученная на тренировке, гораздо серьёзнее — разрыв крестообразной связки. На восстановление после операции Пьянову потребуется около шести месяцев, а значит, в этом сезон он за «Авангард» больше не сыграет.

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В сезоне-2017/18 в 22 играх за «Авангард» Пьянов набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «+8». Часть прошлого сезона хоккеист также пропустил из-за травмы, была сделана операция.

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