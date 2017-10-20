Сергачёв, забивший свои первые голы в НХЛ, признан третьей звездой игрового дня

Национальная хоккейная лига объявила имена трёх звёзд очередного игрового дня.

Третьей звездой игрового дня признан защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв — на его счету дубль в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (2:0). Это первые голы 19-летнего россиянина на уровне НХЛ.



Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир. Первый номер драфта НХЛ-2017 набрал 3 (2+1) очка в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:4 ОТ). Он также впервые отличился голами на уровне НХЛ.



Первой звездой дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон. Хоккеист впервые сыграл за команду в текущем сезоне и набрал 4 (1+3) очка в матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:3).

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