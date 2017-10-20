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Даллмэн: основные проблемы «Барыса» в нападении и «чистке» пятака

20 октября 2017, пятница. 13:11 Хоккей

Защитник «Барыса» Кевин Даллмэн рассказал о текущем положении дел в команде, новичках и предстоящем Матче звёзд.

«200 матчей без перерыва? Не получал серьёзных травм. Да и как-то не думаешь об этом, просто стараешься играть столько, сколько это возможно. Мы играем хорошо, по-прежнему держимся в зоне плей-офф нашей конференции и не на последних местах в восьмёрке. На Востоке команды наступают друг другу на пятки, плотно идут, положение в турнирной таблице меняется после каждого игрового дня, и нет какого-то определённого лидера.

В чём сейчас основные игровые проблемы «Барыса»? Наверное, в нападении. Нам нужно забивать быстрее, то есть как можно чаще открывать счёт, использовать голевые моменты. И, как уже не раз говорил Хенрик Карлссон, мы должны лучше играть перед своими воротами, чистить пятак, не паниковать. В общем, надо помогать голкиперам, а не усложнять им эту задачу. В меньшинстве, как мне кажется, мы играем неплохо. Большинство было очень хорошим на старте, сейчас этот компонент нужно доработать.

Новички? Каждый из них вносит большой вклад в наши победы. «Барыс» ведь потерял лидеров, которые очень долго играли за нашу команду, поэтому на новичках лежала большая ответственность. Пока они с ней справляются. Все молодые хоккеисты, которые дебютировали в КХЛ — молодцы. Корешков? Он очень хороший тренер, а в прошлом легендарный хоккеист. Я вижу, как молодые ребята наблюдают за ним, перенимают опыт. Он верит в команду.

С каждым сезоном КХЛ становится лучше, развивается. Это молодая лига, в которой ещё формируются свои традиции, состав участников и многое другое. Почти в каждой команде есть игроки, защищающие честь своих национальных сборных на чемпионатах мира. Появляются новые интересные команды. В Астане пройдёт Неделя звёзд? Мы ждём всех! Надеюсь, из нашей команды примут участие несколько человек, сам тоже буду стараться попасть на Матч Звезд. А даже если не попаду, то приду на арену с плакатом и буду поддерживать Восток», — цитирует Даллмэна официальный сайт КХЛ.

Сауторн: мне повезло играть в паре с Даллмэном — великим защитником
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс Кевин Даллмэн
Новости. Хоккей
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