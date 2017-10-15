Сауторн: мне повезло играть в паре с Даллмэном — великим защитником

Защитник «Барыса» Джордон Сауторн поделился впечатлениями от игры в КХЛ.



«Начал играть в команде на выезде, но ребята мне здорово помогали, чувствую теперь себя отлично, надеюсь, продолжим побеждать. Повезло играть в паре с Кевином Даллмэном — великим защитником. Доус, Вей, Фрэттин тоже подсказывали, оказали поддержку. С тренером тоже отличные отношения. Адаптация прошла хорошо, но непросто, — это другая лига. Надеюсь, смогу продолжать играть хорошо и помогать команде побеждать.

Я всегда мечтал играть на высоком уровне. КХЛ — это высокий уровень. Прошлый сезон я провёл в «Торпедо», это был замечательный год, мы дошли до финала лиги, закончили регулярный сезон на первом месте. Мне было приятно получить приглашение. Тем более, — я знал многих ребят здесь, адаптация прошла легко. Ничего, кроме позитива, — я очень счастлив быть здесь. Прошлый сезон был довольно успешным и лично для меня, набрал приличное количество очков. К тому же играл в замечательном коллективе, мы добились успеха. Думаю, приглашение сюда стало своего рода наградой. Играть с таким защитником как Даллмэн — это… Он — один из лучших в КХЛ. Его узнают многие, не только местные болельщики, и на выезде все подходят. Для меня отличная возможность вырасти, особенно играя с ним.



Это высший класс, здесь играют топовые хоккеисты. Другие скорости, плотность игры. В КХЛ много игроков из НХЛ. Нужно стараться всеми силами, иначе тебе быстро забьют. Вообще нельзя расслабляться и нужно быть готовым в каждой игре. Не могу сказать, что чувствую себя на сто процентов комфортно, — это долгий процесс. Тренер хорошо относится ко мне. Надеюсь оправдать его доверие, продолжу надежно играть в защите. Мы стараемся играть согласованно в обороне, Карлссон отлично прикрывает спину. Надеюсь, продолжим в том же духе», — передаёт слова игрока sports. kz.