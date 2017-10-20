Зайцев отметил, что не думает об очках и постарается исправить «плюс-минус»

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев высказался о своей успешной игре в текущем сезоне. Россиянин набрал 5 (2+3) очков в семи матчах текущего сезона.

«Я комфортнее себя чувствую. Уже второй год в «Торонто», не новичок. Хорошо знаю партнёров, какие требования в команде. Постараюсь исправить свой плюс-минус. А об очках особо не думаю. Не потому, что они не важны. Нужно сосредотачиваться на том, как стать лучше.

В бытовом плане всё проще стало. Чувствую себя отлично, ничего не мешает думать только о хоккее. Мы уже освоились в Торонто. Прошёл первый сезон, когда мы многое узнавали, разбирались в бытовых моментах. Теперь жизнь идёт по накатанной», — рассказал хоккеист.