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Команда «Крылья Советов» и руководство клуба почтили память Игоря Дмитриева

20 октября 2017, пятница. 15:35 Хоккей

​19 октября могло исполниться 76 лет прославленному тренеру Игорю Ефимовичу Дмитриеву, чьё имя носит хоккейная школа «Крылья Советов». На протяжении 10 лет команда 19 октября отправляется на Ваганьковское кладбище к могиле Дмитриева.

19 октября перед матчем с «Красной Армией» команда вместе с руководством клуба возложила цветы к могиле Дмитриева.

Дмитриев играл в ХК «Крылья Советов» с 1958 по 1974. Чемпион СССР 19- 74, третий призёр чемпионата СССР — 1973. Обладатель кубка СССР — 1974. В чемпионатах СССР провёл 430 матчей, забил 125 голов. С 1983 по 1988 год — старший тренер, с 1988 по 1997 год — главный тренер «Крыльев Советов». В этот период «Крылья Советов» — третий призёр чемпионата СССР 1989, 1991, обладатель кубка СССР — 1989, третий призёр чемпионата МХЛ — 1993. В 1997 году был избран президентом ХК «Крылья Советов». С 1987 по 1989 год — тренер сборной команды СССР. В этот период сборная стала чемпионом Европы — 1987, чемпионом ОИ-1988, чемпионом мира и Европы — 1989.

Фото: «Крылья Советов»
Фото: «Крылья Советов»
Источник: Официальный сайт ХК "Крылья Советов" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
20 октября 2017, пятница
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