«Сибирь» — «Амур»: массовая потасовка после травмы Верещагина

На последних минутах матча регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Амуром» нападающий хабаровчан Владислав Ушенин провёл силовой приём против защитника Ивана Верещагина, нанеся ему травму.

За товарища по команде вступился Кирилл Воробьёв, а затем завязалась массовая потасовка, в которой участвовали Воробьёв, Симон Энеруд и Вячеслав Основин, а также игроки «Амура» Вячеслав и Владислав Ушенины, Ян Коларж и Александр Горшков. По итогам потасовки Владислав Ушенин и Кирилл Воробьёв получили по четыре минуты за грубость, Вячеслав Основин и Вячеслав Ушенин — по две.

Встреча завершилась победой «Сибири» со счётом 3:2.

Дубль Сигарёва помог «Сибири» одолеть «Амур» и прервать серию поражений

Видео травмы Верещагина и потасовки можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.